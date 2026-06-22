Samsun'da Minibüs Yangını

Samsun'da bir dinlenme tesisi önünde park halindeki minibüs alevlere teslim oldu. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 06 DD 6373 plakalı Volkswagen marka panelvan minibüs bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, panelvan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SAMSUN