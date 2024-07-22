Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahsa Ev Hapsi Verildi - Son Dakika
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Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahsa Ev Hapsi Verildi

Samsun'da yaşanan bir miras anlaşmazlığı sonucunda eniştesini tabancayla yaralayan şahsa mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi. Olayın ardından yakalanan şahıs, nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı.

22.07.2024 18:19
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Samsun'da miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla vurarak yaralayan şahsa mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi verildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (50) miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesi M.Y.'yi (67) tabancayla iki ayağından yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla olay yerinden kaçarak, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındı. Polislerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y., tedavi altına alındı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan M.B. ise gözaltına alındı.

M.B., olayın miras anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahsa elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahsa Ev Hapsi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahsa Ev Hapsi Verildi - Son Dakika
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