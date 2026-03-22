Samsun'da Miras Tartışması Kanlı Bitti

22.03.2026 15:19
Samsun'da bayramda miras yüzünden tartışan kayınbirader eniştesine ateş açtı, yaralanan yok.

Samsun'da bayramlaşmak için gittiği eniştesiyle miras meselesi yüzünden tartışan şahıs, silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan kayınbirader adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (54), bayramlaşmak için evine gittiği eniştesi Ö.U. (51) ile miras meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. evden ayrılıp bir süre sonra geri geldi. Evde misafir olması üzerine Ö.U., tartışma çıkaran kayınbiraderi Ş.K.'yi eve almadı. Çıkan kavgada Ş.K., eniştesi Ö.U.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken Ş.K. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Miras, Son Dakika

