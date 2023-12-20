 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da MİT ve Cumhurbaşkanlığı görevlisi olarak tanıtılan 3 kişi yakalandı. - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da MİT ve Cumhurbaşkanlığı görevlisi olarak tanıtılan 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kendilerini MİT görevlisi ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtan 1'i muhtar, 2'si eski uzman çavuş 3 kişi, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı. 5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüpheliler tutuklandı.

Samsun\'da MİT ve Cumhurbaşkanlığı görevlisi olarak tanıtılan 3 kişi yakalandı.
20.12.2023 - 09:09,
Abone Ol

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kendilerini MİT görevlisi ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtan 1'i muhtar, 2'si eski uzman çavuş 3 kişi, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi devletin çeşitli kurumlarında kamu personeli olarak işe yerleştirme ve silah ruhsatı alma gibi çeşitli vaatlerle 5 milyon TL dolandıran 3 şahsı belirledi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdurların ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamında 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında mağdurların artması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Millî İstihbarat Teşkilatı, Cumhuriyet, Vezirköprü, Samsun, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ceza, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da MİT ve Cumhurbaşkanlığı görevlisi olarak tanıtılan 3 kişi yakalandı. - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:13:04. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da MİT ve Cumhurbaşkanlığı görevlisi olarak tanıtılan 3 kişi yakalandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement