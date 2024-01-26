Samsun'da motosiklet çalıp kaçan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet çalındı. Çarşamba ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışması sonucu çalıntı motosiklet Terme ilçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2'sinin yaşı 18'den küçük 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN