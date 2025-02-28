Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif A. idaresindeki 55 EB 163 plakalı hafif ticari araç, Ahmet İ. yönetimindeki 55 ABR 831 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet İ. ile motosiklette bulunan Erkan G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.