Samsun\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B.nin kullandığı 55 AGV 486 plakalı otomobil ile Emre V. idaresindeki 55 ANA 639 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı olan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aciline kaldırıldı. - SAMSUN