Samsun'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.06.2024 22:57
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Muammer Keskin (32) idaresindeki 55 JR 286 plakalı motosiklet sürücüsü, Çetinkaya Köprüsü üzerinde önünde aynı istikamete seyir halinde olan Gökhan E.'nin kullandığı 55 JA 359 hafif ticari aracın sol tamponuna çarptı. Önündeki araca çarpan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek sol şeride devrildi. Sol şeride savrulan motosiklet sürücüsünün, aynı istikamete giden Ahmet K.'nin kullandığı 55 HC 818 plakalı araç üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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