Samsun'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
12.06.2026 16:03
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki sürücü öldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Samsun Ordu Yolu üzeri Costal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Altunalev (30) idaresindeki 55 AAL 996 plakalı kamyonet, Fatih Şahin (22) yönetimindeki 55 AVH 441 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Şahin olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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