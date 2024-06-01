Samsun'da motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Samsun\'da motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü İbrahim Akça hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akça'yı hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü ise polise teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.

01.06.2024 20:49
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan G.K. (19) idaresindeki 55 TD 130 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Akça'nın (64) kullandığı 55 JK 998 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akça, hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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