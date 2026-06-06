Motosiklet dolmuş minibüse arkadan çarptı - Son Dakika
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Motosiklet dolmuş minibüse arkadan çarptı

Motosiklet dolmuş minibüse arkadan çarptı
06.06.2026 09:58  Güncelleme: 10:08
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Samsun'un Canik ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı yanında dün akşam üstü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BL 4947 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde seyreden hafif ticari aracı solundan geçmeye çalıştığı sırada, Tekkeköy hattında çalışan ve yolcu indirmek için park halinde bulunan 55 M 4026 plakalı dolmuş minibüsü fark edemeyerek arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı, bölgede bulunan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin hafif ticari aracı sağından geçtiği sırada park halindeki minibüse çarpması ve sürücünün savrulması yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Canik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet dolmuş minibüse arkadan çarptı - Son Dakika

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