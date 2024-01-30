Samsun\'da Müteahhit Silahlı Saldırıya Uğradı

Samsun'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bugün saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesindeki bürosuna gitmek için evinden çıkan müteahhit Mustafa Bora (55), aracına binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan müteahhit, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimliği belirsiz silahlı saldırganın yüzünde kar maskesi olduğu ve plakasız bir otomobil ile olay yerinden kaçtığı belirtildi. Silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri de apartmanın altındaki dükkanın camına isabet etti. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN