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Samsun'da Müteahhit Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Samsun'da Müteahhit Silahlı Saldırıya Uğradı

Samsun'un Atakum ilçesinde evinin önünde bulunan müteahhit Mustafa Bora, silahlı saldırıya maruz kaldı. Yaralanan müteahhit hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganın kimliği belirsiz olduğu ve olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun\'da Müteahhit Silahlı Saldırıya Uğradı
30.01.2024 - 11:05,
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Samsun'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bugün saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesindeki bürosuna gitmek için evinden çıkan müteahhit Mustafa Bora (55), aracına binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan müteahhit, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimliği belirsiz silahlı saldırganın yüzünde kar maskesi olduğu ve plakasız bir otomobil ile olay yerinden kaçtığı belirtildi. Silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri de apartmanın altındaki dükkanın camına isabet etti. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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