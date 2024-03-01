Samsun'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti

Samsun\'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 17 aylık bir bebek, yediği nar tanesinin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Bebeğin ailesi tarafından fark edilen nefes alma zorluğu üzerine hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

01.03.2024 12:56  Güncelleme: 12:57
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Samsun'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Karkucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 aylık Yiğit Eren Akça evlerinde nar yerken nar tanesi bebeğin nefes borusuna kaçtı. Ailesi tarafından nefes almakta zorluk çektiği fark edilen bebek, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Yiğit Eren Akça yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Kadir Akça, "Olay sırasında ben evde yoktum. Annesinin tabağa koyduğu narı avuç avuç yerken oğlumun nefes borusuna nar tanesi kaçmış" diye üzüntüsünü dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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