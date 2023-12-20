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Samsun'da narkotik-asayiş uygulaması

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından yapılan narkotik-asayiş uygulamasında tütün ile karışık esrar, metamfetamin ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 8 bin 190 TL trafik cezası uygulandı.

Samsun\'da narkotik-asayiş uygulaması
20.12.2023 - 19:35,
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Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından narkotik-asayiş uygulaması düzenlendi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan narkotik-asayiş uygulamasında 1.7 gram tütün ile karışık esrar maddesi, 1 adet PAYP, 0.1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet radar tespit cihazı, 1 adet çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 8 bin 190 TL de trafik cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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