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Samsun'da Narkotik Operasyonlarında 9 Bin 202 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Operasyonlarında 9 Bin 202 Kişi Yakalandı

Samsun'da 2023 yılında yapılan 6 bin 651 operasyonda 9 bin 202 kişi yakalandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun\'da Narkotik Operasyonlarında 9 Bin 202 Kişi Yakalandı
30.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:48
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Samsun'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2023 yılında yapılan 6 bin 651 operasyonda 9 bin 202 kişi yakalandı. Operasyonlarda 156 bin 665 gr esrar, 12 bin 958 adet ectasy, 11 bin 732 gr bonzai, 1 milyon 957 bin 252 kenevir, 1950 gr kokain, 316 gr eroin, 896 bin 923 adet sentetik ecza, 21 bin 120 gr skunk ve 53 bin 282 gr metamfetamin ele geçirildi.

"Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında Samsun Valiliği koordinesinde düzenlenen "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı", Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında 13 ilin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sağlık müdürlerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

2023'te 6 bin 651 operasyon

Samsun'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2023 yılında 6 bin 651 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 202 kişi yakalandı. Operasyonlarda 156 bin 665 gr esrar, 12 bin 958 adet ectasy, 11 bin 732 gr bonzai, 1 milyon 957 bin 252 kenevir, 1950 gr kokain, 316 gr eroin, 896 bin 923 adet sentetik ecza, 21 bin 120 gr skunk ve 53 bin 282 gr metamfetamin ele geçirildi.

2024'te 553 operasyon

2024 yılının 1-19 Ocak tarihleri arasında ise gerçekleştirilen 553 operasyonda 713 kişi yakalandı, 9 bin 798 gr esrar, 9 adet ectasy, 412 gr bonzai, 55 kenevir, 12 gr kokain, 477 gr eroin, 74 bin 260 adet sentetik ecza, 1366 gr skunk ve 1884 gr metamfetamin elde edildi.

En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi

2023 yılında meydana gelen 3 bin 776 metamfetamin olayındaki 5 bin 169 şüpheliden 280'i tutuklanmış, çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 5 bin 829'u 2023 yılında olmak üzere 3 yılda toplam 26 bin 973 anneye ulaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Operasyonlarında 9 Bin 202 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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