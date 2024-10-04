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Samsun'da Narkotik Operasyonu

Samsun\'da Narkotik Operasyonu

Samsun'da 703 adet sentetik ecza ile yakalanan K.K. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

04.10.2024 11:05
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Samsun'da narkotik polisi tarafından 703 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde K.K.'nin aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramada, kutular içinde 703 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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