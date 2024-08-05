Samsun\'da Narkotik Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Pazar Mahallesi'nde 5 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 109 adet sentetik ecza, 18,86 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet extacy hap, 0,42 gram esrar maddesi, 32 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN