Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun\'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
05.03.2026 11:47
Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 bin 216 sentetik ecza ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda bir araçta ve yatak odasındaki dolap ve çekmecelerde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliye ait araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonun devamında şahsın ikametinde yapılan aramada yatak odasındaki dolaplara zulalanmış halde uyuşturucu haplar ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyonda toplam 6 bin 216 adet sentetik ecza ve 369 adet extacy hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

