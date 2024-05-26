Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 35 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 35 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun\'da Narkotik Polisi Tarafından 35 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir operasyon düzenleyerek F.Ç. ve E.S. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 35 bin adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.

26.05.2024 15:45
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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik olarak yapılan etkili ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, dün akşam saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi. F.Ç.(33) ve E.S.(23) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ç.ve E.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 35 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 35 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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