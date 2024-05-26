Samsun\'da Narkotik Polisi Tarafından 35 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik olarak yapılan etkili ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, dün akşam saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi. F.Ç.(33) ve E.S.(23) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ç.ve E.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN