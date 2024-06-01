Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 4 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Narkotik Polisi Tarafından 4 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan biri, yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişi, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

01.06.2024 14:55
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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan yaşı 18'den küçük olan 1'i Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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