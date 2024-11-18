Samsun\'da Narkotik Ürünlere Operasyon

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından narkotik uygulaması düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3.6 gram içime hazır 2 parça halinde esrar, 0.4 gram esrar, 30 adet sentetik ecza, 8.4 gram skunk narkotik madde, 2 parça halinde 16.5 gram metamfetamin ve 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN