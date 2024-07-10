Samsun'da Narkotik Uygulamasında 38 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 38 Kişi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 38 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen para da el konuldu. Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

10.07.2024 18:38
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 38 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince, narkotik uygulaması düzenlendi. Yapılan aramalarda, 502 adet sentetik ecza, 92,50 gram macun esrar, 69,49 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4,74 gram sentetik kannabinoid, 1,78 gram esrar, 1,02 gram skunk, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 dolar, 100 euro ve 5750 TL paraya el konuldu. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Yakalanan toplam 38 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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