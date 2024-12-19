Samsun'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Samsun'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi

Samsun\'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi

Samsun Kavak'ta öğrencilere siber güvenlik ve dijital okuryazarlık üzerine eğitim verildi.

19.12.2024 15:39
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Samsun'un Kavak ilçesinde öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY Projesi kapsamında Kavak ilçesindeki Kavak Meslek Yüksekokulu ve Kavak Anadolu Lisesi'nde eğitim düzenledi. Eğitimlere toplamda 225 öğrenci katıldı.

Eğitimde, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi önemli konularda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, dijital dünyadaki tehlikeler hakkında farkındalık kazandırmak ve güvenli internet kullanımı konusunda rehberlik etmek amacıyla düzenlenen seminer, büyük ilgi gördü.

SİBERAY Projesi ile gençlerin, internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilinçlendirilmesi ve siber suçlarla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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