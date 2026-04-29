Samsun'da okul çevrelerinde trafik güvenliği artırılıyor - Son Dakika
Samsun'da okul çevrelerinde trafik güvenliği artırılıyor

29.04.2026 17:34  Güncelleme: 17:36
Öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Samsun'da okul önleri ve çevresinde alınacak trafik tedbirleri kapsamlı bir toplantıyla değerlendirildi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda, özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, yaya güvenliği ve servis araçlarının denetimi gibi başlıklar ele alındı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Görüşmelerde, okul çevrelerinde trafik denetimlerinin artırılması, riskli bölgelerde ek önlemler alınması ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

