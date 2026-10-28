Samsun'da orman malzemesi yükleyen şüpheli suçüstü yakalanıp adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da orman malzemesi yükleyen şüpheli suçüstü yakalanıp adliyeye sevk edildi

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Samsun\'da orman malzemesi yükleyen şüpheli suçüstü yakalanıp adliyeye sevk edildi
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Samsun\'da orman malzemesi yükleyen şüpheli suçüstü yakalanıp adliyeye sevk edildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde dün gece Atakum Orman İşletme Şefliğine ait orman malzemelerini aracına yükleyen şüpheli, jandarma devriyesince suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Orman İşletme Şefliğine ait orman malzemelerini gece çalarak aracına yükleyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde devriye dolaşırken A.A.'nın (54) Atakum Orman İşletme Şefliğine ait orman envanterlerini araca yüklediğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine Atakum Orman İşletme Şefliği görevlileri çağrıldı. Orman muhafaza memurlarıyla yapılan görüşmede, malzemelerin işletmeye ait olduğu tespit edildi. Şüpheli A.A., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
Samsun AdliyesiJandarma3. SayfaAtakumSamsunGüncelSon Dakika

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