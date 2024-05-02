Samsun'da otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan fiziksel engelli vatandaş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan fiziksel engelli vatandaş

Samsun\'da otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan fiziksel engelli vatandaş

Samsun'da bir otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan fiziksel engelli bir vatandaşın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da fiziksel engelli bir vatandaş, otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Samsun'a 240 bin TL alacağını tahsil etmeye gelen Aydın Özil (59), yeğeni İ.İ. ile birlikte 1 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da bir otele giriş yaptı.

İddiaya göre bu sabah saatlerinde, yeğeni ile ayrı odalarda kalan Aydın Özil'in odasından 1 el silah sesi duyuldu. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde Özil'in yatak üzerinde sırt üstü yattığını gören otel çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri Özil'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edildiği öğrenilen Özil'in sağ alın kısmında 1 adet mermi girişi olduğunu belirledi. Koltuk değnekleriyle yürüyen ve ortopedik engeli bulunan Özil'in kendini vurduğu değerlendiriliyor.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile olay yerinden alınarak morga kaldırıldı.

Otel odasında tabanca ve 1 adet boş kovan bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan fiziksel engelli vatandaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:10:55. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan fiziksel engelli vatandaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement