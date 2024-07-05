Samsun\'da Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

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Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan Erdoğan N. idaresindeki 34 EYE 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şaban N. ve Mevlide N. sağlık ekipleri ve bölgede bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN