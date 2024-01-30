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Samsun'da Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anı görüntülendi.

Samsun\'da Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı
30.01.2024 - 13:50,
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Samsun'da otomobilin yağmur dolayısıyla kayarak akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması sonucu faciadan dönüldüğü kaza, güvenlik kamerası kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına akaryakıt almak için istasyona giriş yapan Emir Sultan R. idaresindeki 34 CRP 768 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı ıslak ve kaygan zeminde kayarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, pompada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı - Son Dakika


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