Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Samsun\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Dorukhan D. idaresindeki otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.05.2024 19:17
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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dorukhan D. idaresindeki 55 AEN 258 plakalı otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki 23 AEL 610 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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