Samsun\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dorukhan D. idaresindeki 55 AEN 258 plakalı otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki 23 AEL 610 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN