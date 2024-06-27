Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet zarar gördü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 20:48
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Samsun'da otomobilin elektrikli motosiklet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Yusuf G. idaresindeki 55 ACR 750 plakalı otomobil, Irak uyruklu Sadam Husseın Alı Alı yönetimindeki 55 MA 1920 plakalı 3 teker elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin bagajında bulunan baza ile elektrikli motosiklet yola savrularak zarar gördü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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