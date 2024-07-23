Samsun'da Otomobil Raylı Sistem Hattına Girdi

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak raylı sistem hattına girmesi yürekleri ağza getirdi.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BU 5967 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak korkulukları parçalayıp raylı sistem hattına girdi. Yürekleri ağza getiren kaza maddi hasarla atlatıldı. - SAMSUN
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