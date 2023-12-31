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Samsun'da Otomobil Takla Atarak Beton Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Takla Atarak Beton Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yoldan çıkarak takla attı ve beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Otomobil Takla Atarak Beton Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
31.12.2023 - 09:14,
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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak beton elektrik direğine çarpması ssoncu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde dün akşam saat 22.52'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ekiz idaresindeki 55 SB 494 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada aracın motoru yerinden çıktı. Yaralanan sürücü Fatih Ekiz ile Seyfettin Uyanık ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Takla Atarak Beton Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobil Takla Atarak Beton Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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