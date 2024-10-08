Samsun'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Samsun\'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde bir otomobilin yağmur nedeniyle kayarak refüje çıkıp takla atması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın sebebi ve temizliği ile ilgili inceleme başlatıldı.

08.10.2024 11:21  Güncelleme: 11:28
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Samsun'da takla atarak yolda ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesindeki 200 Evler mevkisindeki çevre yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 08 AAK 696 plakalı Ford Focus marka/model otomobille seyir halinde olan Cüneyd Karakol, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Bir süre refüjde giden otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yola savrularak ters döndü. Araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı kazayı anlatan şoför Karakol, "Araç yağmurdan dolayı kaymaya başlayınca başka araçlara vurmamak için refüje çıktım. Ben kazada yaralanmadım. Araçtakilerin de durumu iyi ancak tedbir amaçlı hastanelere gönderdik" dedi.

Kaza yapan araçtan yola dökülen yağ ve yakıt ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika

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