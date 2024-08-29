Samsun'da otomobilin altına giren kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da otomobilin altına giren kedi kurtarıldı

Samsun\'da otomobilin altına giren kedi kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin altına giren bir kedi, duyarlı bir vatandaşın çabasıyla kurtarıldı. Olay, Hacınabi Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kedi, araçların altına girerek panik yaşadı. Şükrü Şen adlı vatandaş, kediyi araçların altından çıkartarak koruma altına aldı. Kurtarılan kedi daha sonra doğal yaşamına salındı.

29.08.2024 09:57
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin altına giren kedi duyarlı bir vatandaşın çabası sonucu kurtarıldı.

Olay, Hacınabi Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu caddede panikleyen yavru kedi, hareket halinde olan 55 AOP 121 plakalı otomobilin altına girdi. Otomobilin altına giren yavru kediyi gören cadde esnafı Şükrü Şen, otomobili durdurarak aracı park ettirdi. Otomobilin arka tekerlek boşluğuna saklanan kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için aracın altına giren Şen, kediyi saklandığı yerden çıkartmayı başardı. Ancak kedinin kurtarılması bu kadarla da sınırlı kalmadı. Kaçan yavru kedi, bu sefer de arkada bulunan 55 NK 850 plakalı aracın arka tekerlek kısmına girdi. Kediyi kurtarmaya kararlı olan duyarlı vatandaş, kediyi saklandığı ikinci aracın altında bulunduğu yerden de kurtararak koruma altına aldı. Kurtarılan yavru kedi daha sonra doğal yaşamına salındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobilin altına giren kedi kurtarıldı - Son Dakika

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