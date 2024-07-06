Samsun'da Otomobilin Çarptığı Köpek Telef Oldu, Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika
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Samsun'da Otomobilin Çarptığı Köpek Telef Oldu, Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç kızın köpeğine otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef olurken, genç kız ve bir vatandaş gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

06.07.2024 10:40
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Samsun'da bir genç kızın köpeğine otomobil çarptı. Köpek telef olurken, sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Bölge İdare Mahkemesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kız 2 adet 'pekinez' cinsi köpeğini gezdirirken seyir halindeki bir otomobil köpeklerinden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu. Otomobil durmayarak yoluna devam etti.

Genç kız ve daha sonra olay yerine gelen bir vatandaş, ölü köpeğin başında hüngür hüngür ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobilin Çarptığı Köpek Telef Oldu, Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobilin Çarptığı Köpek Telef Oldu, Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika
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