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Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim•
Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi OMÜ yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahan Nihat K. idaresindeki 55 AYL 05 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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