Samsun\'da Park Halindeki Tır Kontrolden Çıktı

Samsun'da park halindeki bir tırın aniden hareket ederek refüje çıkması paniğe neden oldu.

Kaza, Samsun- Ankara kara yolunun 15. kilometresinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 AAR 823 çekici ve 76 DK 580 dorse plakalı tır, yol kenarında bulunan bir tesis önünde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kontrolden çıkan tır yolun karşısına geçerek orta refüje girip durabildi.

Tırın hareket ettiği esnada yoldan başka araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda ve orta refüjde bulunan bariyerlerde maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN