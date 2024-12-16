Samsun'da Parkta Bıçaklama Olayı

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Parkta 1 kişi bıçaklandı, zanlı polislere direndi

SAMSUN - Samsun'da parkta bir kişi bıçaklanarak yaralanırken, olay yerindeki arkadaşı ise polislere zor anlar yaşattı.

Olay, İlkadım ilçesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan Salim İptaş kimliği belirsiz 2 kişiyle ilk olarak tartışma yaşadı. Akabinde şahıslar tarafından kol altından bıçaklanan şahıs, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşı taşkınlık çıkardı

Olay yerinde çalışma yapan polislere, bıçaklanan şahsın arkadaşı olduğu öğrenilen K.K. isimli şahıs zorluk çıkardı. Polislerle tartışan şahıs, ekip tarafından polis aracına bindirilmeye çalışıldı. Ancak şahıs, polislere direnerek araçtan indi. Polisler, şahsı zor kullanarak tekrar araca bindirip polis merkezine götürdü.