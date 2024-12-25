Samsun\'da Peynir Hırsızlığına Gözaltı

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Samsun'da şarküteriden peynir çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, peynirci dükkanından kaşar peyniri çaldığı iddia edilen M.E. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN