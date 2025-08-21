Samsun\'da Piknikte Yangın: Adam Dereye Atladi

Samsun'da dere kenarında piknik yaparken çay demlemek için piknik tüpünü yakmak isteyen şahıs, gaz kaçağı sonucu alevler içinde kalıp giysisi tuşunca kendini dereye atıp yanmaktan kurtuldu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Esatçifliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile piknik yapmak için dere kenarına giden Dursun Turan (62) çay demlemek için piknik tüpünü yakmak isterken gaz kaçağı sonucu çakmağı çakınca alevler içinde kaldı. Üstündeki kıyafet yanmaya başlayan Dursun Turan kendini derede suyun içine atarak yanmaktan kurtuldu. Yanık sonucu kollarından ve kafasından yaralanan Turan, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SAMSUN