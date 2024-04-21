Samsun\'da Polis Şüpheli Şahısları Takibe Aldı, Uyuşturucuyla Yakalandılar

Samsun'da polisin şüphe üzerine takibe aldığı şahıslar, uyuşturucuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir aracın yanında sohbet eden 5 kişiyi hareketlerinden şüphelenerek izlemeye başladı. Ekipler kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapmak üzere şahısların yanlarına yaklaştığında bir kişi koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şahsın yere attığı folyoya sarılı paketin içinden 47.62 gram esrar maddesi çıktı. Diğer 4 şahsı kontrol eden polis, H.Y.'nin üzerinde 26 bin 550 TL ele geçirdi. Olayla ilgili H.Y., D.A., K.S. ve Y.F.G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu ancak araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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