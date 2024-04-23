Samsun'da Polis Tarafından Yapılan Aramada Etil Alkol ve Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Polis Tarafından Yapılan Aramada Etil Alkol ve Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi

Samsun\'da Polis Tarafından Yapılan Aramada Etil Alkol ve Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir hafif ticari araçta yapılan aramada 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü viski ve 100 adet alkol kiti buldu. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

23.04.2024 20:52
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Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucunda İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta arama yaptı. Yapılan aramada koliler içinde 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü viski ve 100 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Tarafından Yapılan Aramada Etil Alkol ve Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Tarafından Yapılan Aramada Etil Alkol ve Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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