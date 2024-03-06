Samsun\'da Ramazan öncesi fırınlara hijyen denetimi

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Samsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 5 işletmeye uyarı verildi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde üretim yapan fırınların periyodik denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle denetimlere başlayan ekipler, hijyen koşullarını, ekmek gramajı, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 5 fırına ise eksiklerini tamamlaması için uyarı verildi.

"Vatandaşlarımızın sağlığını koruyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Denetimlerdeki amacımız vatandaşın sağlığını korumak. Zabıta müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kontroller Ramazan ayı boyunca devam edecek. Gıda üreten ve satan işyerlerinin vatandaşın sağlığını ön planda tutması gerekiyor. Biz gerekeni yapıyoruz. Halkımızın sağlığı ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur" dedi. - SAMSUN