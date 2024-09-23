Samsun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis uygulama noktasına girmemek için güzergahını değiştiren şüpheli bir aracı fark ederek takibe aldı. Takip sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada, 15 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca sürgüsü, 1 adet toplu tabanca gövdesi, 1 adet namlu açmada kullanılan matkap ucu, 1 adet yiv set açma aparatı, 2 adet icra mili, 2 adet icra yayı, 1 adet sürgü tutucu ve 55 adet çeşitli tabanca parçası ele geçirdi. Olayla ilgi H.K. (52) ve Y.K. (62) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "silah ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN