Samsun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından bir evde yapılan aramada 1'i kurusıkı olmaz üzere 4 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.H.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 204 adet tabanca fişeği, 53 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili İ.H. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN