Samsun'da Sağlık Çalışanlarının Araçları Çarpıştı: 7 Yaralı

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Samsun'da kaza kamerada: Sağlık çalışanlarının araçları çarpıştı, 3'ü hemşire 7 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da sağlık çalışanlarının kullandığı iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3'ü hemşire 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Adalar mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kartal Devlet Hastanesi'nde ameliyathanede görev yapan İbrahim Akcan idaresindeki 34 EU 6065 plakalı otomobil Trabzon'dan İstanbul'a giderken, önünde seyreden ve kavşağa dönüş yapan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Tuğba Dikmen'in kullandığı 35 ADH 599 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüsü Tuğba Dikmen ile aynı hastanede görev yapan hemşireler Melek Gülek, Ayça Demirci ile diğer araçta bulunan Mustafa Sarıalioğlu, Neslihan Akcan, Fatma Sarıalioğlu ve Muhammet Talha Akcan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemşire Ayça Demirci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.