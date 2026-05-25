Samsun\'da Sahte Alkol Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte alkol operasyonunda 12 litre etil alkol ile sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde sahte alkollü içki satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında iş yerinden çıkan bir müşteride ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 12 litre etil alkol ile 1 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN