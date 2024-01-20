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Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Adet Sentetik Ecza ve 36 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Adet Sentetik Ecza ve 36 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir büfede yapılan aramada 39 adet sentetik ecza, 36 litre etil alkol, 3 litre sahte votka, 42 adet viski kiti ve 21 adet anason aroması kiti ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Adet Sentetik Ecza ve 36 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
20.01.2024 - 13:41,
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B.'ye ait büfeye operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 39 adet sentetik ecza, 36 litre etil alkol, 3 litre sahte votka, 42 adet viski kiti ve 21 adet anason aroması kiti ele geçirildi.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Adet Sentetik Ecza ve 36 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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