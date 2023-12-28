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Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan operasyonda, U.O. ve Ş.G. isimli şahıslar 21 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çok sayıda alkol kiti ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
28.12.2023 - 16:54,
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Samsun'un Kavak ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi yaptığı operasyonla kaçak içki üreticilerine darbe vurdu. Alınan bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Soğuksu ve 19 Mayıs Mahallelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda U.O. ile Ş.G.'yi 21 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çok sayıda alkol kiti ile yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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