Samsun\'da Sahte İçki Üreten Kişi Yakalandı

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Samsun'da sahte içki ürettiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı araştırma neticesinde O.E. isimli şahsın sahte alkollü içki ürettiği bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şahsın işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 14 litre etil alkol, 6 litre sahte votka, 44 adet anason aroması kiti, 7 adet tahıl aroması kiti ve 2 adet alkol yoğunluk ölçüm cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN